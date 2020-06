پاکستان کرکٹ ٹیم انگلینڈ پہنچ گئی

مانچسٹر: پاکستانی کرکٹ ٹیم خصوصی طیارے کے ذریعے مانچسٹر پہنچ گئی ہے۔

تفصیلات کے مطابق دورہ انگلینڈ کیلئے جانے والا 20 رکنی اسکواڈ اور 11 ارکان پر مشتمل کوچنگ ا سٹاف مانچسٹر پہنچ گیا ہے، پی سی بی کے چیئرمین احسان مانی اور ان کی اہلیہ بھی ٹیم کے ہمراہ ہیں۔

کھلاڑیوں کوکورونا وائرس کی تمام احتیاطی تدابیر اپنا ک رطیارے سے باہر لایا گیا، کھلاڑیوں کی اگلی منزل ووسٹر شائر ہے جہاں ان کا 14 روز کا قرنطینہ ہوگا۔

Pakistan cricket team arrives Manchester through a chartered flight, they will take part 3 test and 3 T20i against host England. #ENGvPAK #CricketInCovid19 pic.twitter.com/NA4IS7QQaM

— Ubaid Awan (@UbaidAwan) June 28, 2020