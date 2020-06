وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے اطلاعات اور چیئرمین پاک چین اقتصادی راہداری لیفٹیننٹ جنرل (ر) عاصم سلیم باجوہ کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس کی وبا سے نمٹنے کی کنجی اسمارٹ لاک ڈاؤن اور ایس او پیز پر عملدرآمد ہے۔

عاصم سلیم باجوہ نے اپنے ٹوئٹر پیغام میں لکھا کہ کورونا کے پھیلاؤ کے آغاز سے ہی ہماری تمام تر توجہ زندگی اور معاش کو متوان بنانے پر مرکوز ہے۔

انہوں نے مزید کہا کہ قوم نے ماسک کا استعمال اور سماجی فاصلہ اختیار کرنے میں بہتری دکھائی۔

Balancing life & livelihood has been prime focus since start of the disease spread.Key to fighting this pandemic has been to contain disease through smart lockdown downs&adherence to SOPs.Our nation adapted/shown remarkable improvement in wearing masks/social distancing https://t.co/Myhq2BMekU

