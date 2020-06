اسلام آباد: وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ فخر ہے میری ٹیم نے کورونا بحران میں میری مدد کی۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر وزیراعظم عمران خان نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ میری ٹیم اسمارٹ لاک ڈاوَن نافذ کرنے والے پہلے لوگوں میں شامل تھی۔

My team was amongst the first to enforce smart lockdowns. I am proud of it for helping me continue to navigate our country through the Covid19 crisis. InshaAllah, from now onwards if we follow SOPs we will see off the worst of this crisis.https://t.co/xC3kBWdxo3

