واشنگٹن: امریکا نے انتہاء پسند تنظیم داعش کے سربراہ کو پکڑنے کی کوششیں تیزکرتے ہوئے انعامی رقم کو دوگنا کردیا۔

امریکی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا ہے کہ امریکا نے انتہاء پسند تنظیم داعش کے سربراہ محمدسعید عبدالرحمن المولی کو پکڑنے کی کوششیں تیزکرتے ہوئے انعامی رقم 1 کروڑڈالر مقرر کردی ہے۔

واضح رہے کہ واشنگٹن نے رواں سال مارچ میں داعش تنظیم کےنئے سربراہ کو “بین الاقوامی دہشت گردوں” سےمتعلق اپنی بلیک لسٹ میں شامل کرلیا تھا۔

REWARD DOUBLED!! Now up to $10 million for information on ISIS leader al-Mawla. If you have information on al-Mawla, please contact RFJ or the nearest US embassy. HELP BRING THIS TERRORIST TO JUSTICE! https://t.co/n8tkkdSdam pic.twitter.com/Gmn05BC0J8

— Rewards for Justice (@RFJ_USA) June 24, 2020