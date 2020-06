اسلام آباد:وزیرتعلیم شفقت محمود کا کہنا ہے کہ 15 جولائی سے تعلیمی ادارے کھولنے کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔

وفاقی وزیرتعلیم شفقت محمود نے 2 جولائی کو اجلاس طلب کرلیا جس میں جامعات اور امتحانات سے متعلق بات کی جائےگی۔

وزیرتعلیم نے کہا کہ آن لائن تعلیمی نظام کے لیے انٹرنیٹ مسائل کاسامنا ہے تاہم تعلیمی ادارے کھولنے کاکوئی فیصلہ نہیں کیاگیا، بچوں کی صحت اور زندگی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔

انہوں نے کہا کہ اساتذہ پرتنخواہوں اوردیگر معاملات کا دباوَ ہے جبکہ وزارت تعلیم کی طرف سے اجلاس صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ہوتے ہیں۔

Strange. No decision has been made to reopen educational institutions by July 15 https://t.co/CFdeeeMTcC

— Shafqat Mahmood (@Shafqat_Mahmood) June 25, 2020