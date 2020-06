فواد چوہدری نے عیدالاضحیٰ کی تاریخ کا اعلان کردیا

وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چوہدری نے عید الفطر کے بعد عیدالاضحیٰ کی تاریخ کا اعلان کردیا ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر انہوں نےبتایاکہ عید الضحیٰ 31 جولائی 2020 بروزجمعہ ہوگی، فواد چوہدری کے مطابق 21 جولائی کو ذی الحج کا چاند کراچی اوراس کے ارد گرد علاقوں میں دوربین سے واضح طورپراورکئی علاقوں میں آنکھ سے بھی دیکھا جا سکے گا۔

انہوں نے کہا کہ چاند کی لوکیشن کیلئے آپ ’رویت‘ ایپ بھی استعمال کرسکتے ہیں۔

As per calender of @MinistryofST Eid-Al-Adha shall be celebrated on Fiday,31st July 2020. On 21st July ZeAlHaj moon shall be visible over Karachi and it’s peripheral areas, “Ruet”App may also be used to ascertain exact location of the moon. #Eid

