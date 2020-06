سندھ میں 1 ہزار سے زائد بچوں میں کورونا کی تشخیص

کراچی: صوبہ سندھ میں 1712 بچے کورونا وائرس کا شکار ہوگئے۔

ترجمان مریضیٰ وہاب نے ٹوئٹ کرتے ہوئے بتایا کہ اب تک 1712 بچے، جن کی عمریں 10 سال سے کم ہیں، کورونا وائرس کا شکار ہوچکے ہیں۔

ترجمان مریضیٰ وہاب نے کہا کہ 4 بچے کورونا وائرس سے انتقال کر گئے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ شہری احتیاط کریں اور اپنے بچوں کے کاطر گھروں میں رہیں۔

As of today, 1712 children under the age of 10 have been infected with #COVID19 in #Sindh. Unfortunately, 4 such children have passed away. Our carelessness has exposed our dearest children. Please its not too late to change, please stay home for ur children and elders

— SenatorMurtaza Wahab (@murtazawahab1) June 11, 2020