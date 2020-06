لاہور: پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت پر الزامات کے بعد امریکی بلاگر سینتھیا ڈی رچی نے ناصرعظیم خان کو اپنا وکیل مقرر کرلیا۔

امریکی بلاگر نے چند روز قبل سابق وزیراعظم بےنظیر بھٹو پر الزامات عائد کیے تھے جبکہ امریکی خاتون نے اپنے سوشل میڈیا پر ویڈیو بیان میں کہا تھا کہ 2011ء میں اس وقت کے وزیر داخلہ رحمن ملک نے اِن کے ساتھ زیادتی کی اور اس وقت کے وزیراعظم یوسف رضا گیلانی اور وزیر صحت مخدوم شہاب الدین نے ہراساں کیا تھا۔

سینتھیا ڈی رچی کی جانب سے عائد کیے گئے الزامات کے بعد پی پی پی کی اعلیٰ قیادت نے عدالت میں درخواست دائر کی گئی تھی کہ امریکی خاتون کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے جس کے بعد قانونی جنگ لڑنے کیلئےسینتھیا ڈی رچی نے اپنا وکیل مقرر کرلیا ہے۔

واضح رہے کہ امریکی بلاگر سینتھیا ڈی رچی کے وکیل عظیم خان 13 جون کو ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں پیش ہوں گے۔

قبل ازیں وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے نے امریکی خاتون صحافی سینتھیا ڈی رچی کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی مخالفت کی تھی۔

Acha suno, I haven't received the 1st notice. Are you telling me that #PPP is so incompetent that – even during their horrific harassment campaign, including leaking my personal address and phone number – they sent the legal notice to the wrong location? https://t.co/ubBjIAfqt7

— Cynthia D. Ritchie (@CynthiaDRitchie) June 9, 2020