مودی سرکار کے عزائم پڑوسی ممالک کیلئے خطرہ بن چکے ہیں،عمران خان

وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ مودی سرکار کے عزائم پڑوسی ممالک کیلئے خطرہ بن چکے ہیں۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری بیان میں وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ مودی حکومت کے نیپال اور چین کے ساتھ سرحدی تنازعات ہیں جب کہ بنگلا دیش بھارت کے سٹیزن شپ ایکٹ سے متاثر ہے، بھارت آزاد کشمیر کا بھی دعوے دار بن رہا ہے۔

The Hindutva Supremacist Modi Govt with its arrogant expansionist policies, akin to Nazi's Lebensraum (Living Space), is becoming a threat to India's neighbours. Bangladesh through Citizenship Act, border disputes with Nepal & China, & Pak threatened with false flag operation.

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) May 27, 2020