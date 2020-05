دبئی میں جزوی کاروباربحال، کارسوار افراد کی تعداد محدود

دبئی میں کاروباری مراکز کھولنے اور دفاتر میں ملازمین کی تعداد 50 فیصد تک بڑھانے کی اجازت کے باوجود کار میں سوار افراد کی تعداد کو 3 تک محدود رکھا گیا ہے۔

اماراتی میڈیا کے مطابق عیدالفطر کے بعد دبئی میں محدود کاروباری سرگرمیوں کا آغاز ہوگیا ہے، بہت سے کاروباری مراکز کھول دیے گئے ہیں جب کہ دفاتر میں کام کرنے والے افراد کی تعداد کو بھی 50 فیصد تک بڑھا دیا گیا ہے۔

