وزیر اعظم عمران خان کا عید پر قوم کو پیغام

اسلام آباد:وزیر اعظم عمران خان نے عید کے موقع پر قوم کے نام پیغام دے دیا۔

عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹوئٹ کرتے ہوئے کہا کہ چاہتاہوں کہ اس مرتبہ قوم روایت سےہٹ کرعید الفطر کی خوشیاں منائے،طیارہ حادثےاورکوروناکی وبامیں بچھڑنےوالوں کو دعا میں یاد رکھا جائے۔

Second, everyone must remember to observe the SOPs in place for COVID19. The disease is with us & social distancing must be strictly observed throughout the Eid holidays, including during Eid prayers. May Allah bless our nation.

