صدر مملکت بھیس بدل کر رس ملائی لینے پہنچ گئے

صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی بھیس بدل کر اسلام آباد کی ایک مقامی مٹھائی کی دکان پر رس ملائی لینے پہنچ گئے جہاں لوگ انہیں عام شہری سمجھ بیٹھے۔

صدر عارف علوی کے بیٹے عواب علوی نے ٹوئٹر پر ٹوئٹ کرتے ہوئے بتایا کہ ان کے والد بغیر کسی پروٹوکول کے رس ملائی لینے مٹھائی کی دکان میں جاپہنچے جہاں انہوں نے سماجی فاصلے کا خیال رکھتے ہوئے ایک عام گاہک کی طرح لائن میں لگ کر رس ملائی خریدی۔

مٹھائی کی دکان نے اپنے ٹوئٹر اکاؤنٹ پر سی سی ٹی وی وڈیو شیئر کی جس میں دیکھا جاسکتا ہے کہ صدر عارف علوی ماسک میں چہرہ چھپائے مٹھائی کی دکان میں داخل ہوتے ہیں اور رس ملائی خریدتے ہیں۔

It was shocking for us to receive President of Pakistan Dr Arif Alvi as a customer.He was standing in que like Normal customer. Wish we knew he was Pakistan President Dr. Arif Alvi we would have served him special Ras Malai.@ArifAlvi pic.twitter.com/uuHsxz1Wze

— Jameel Sweets (@SweetsISB) May 17, 2020