چین کے صوبے ووہان میں طلبا نے کلاس روم میں سماجی فاصلہ کا انوکھا طریقہ اختیار کر کے دنیا کو حیران کردیا۔

ٹوئٹر پر شیئر کی گئی وڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کہ طلبا لنچ بریک کے دوران ڈیسکوں پر شفاف بورڈ رکھ کر دوری برقرار رکھتے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں۔

چینی میڈیا کے مطابق طلبا کے لنچ بریک کے لیے ایک کلاس روم مختص کیا گیا ہے جہاں 20 طلبا ایک وقت میں لنچ کر سکتے ہیں۔

This is how some students in China are doing social distancing while eating in class pic.twitter.com/ZW3gFhE8za

— SCMP News (@SCMPNews) May 11, 2020