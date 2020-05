حکومت کا دیامیر بھاشا ڈیم کی تعمیر شروع کرنے کا اعلان

ا سلام آباد:وزیراعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات لیفٹیننٹ جنرل(ر) عاصم سلیم باجوہ کہنا ہےکہ دیا میر بھاشا ڈیم کی تعمیر ملک کی تاریخ کا بڑااعلان ہے ۔

عوامی رابطے کی سماجی ویب سائٹ پر ٹوئٹ کرتے ہوئے عاصم سلیم باجوہ نے کہا کہ یہ پاکستان کی تمام نسلوں کیلئے ایک تاریخی خبر ہے اور ساتھ ہی یہ ہماری معیشت کیلئے بھی ایک مثبت محرک ہے ، جس سے نہ صرف 16 ہزار 500 ملازمتیں پیدا ہوں گی بلکہ 4 ہزار 500 میگا واٹ بجلی بھی پید اہوگی۔

Announcing to start construction of Diamer Bhasha Dam today is historic news for all generations of Pakistan,a huge stimulus for our economy,create 16500 jobs,generate 4500 MW Hydel Power&irrigate 1.2 m acres agri land,enhance Tarbela Dam’s age by 35 yrs #pakistanmakingprogress

— Asim Saleem Bajwa (@AsimSBajwa) May 11, 2020