اسلام آباد: حکومت نے چین کے شہر ووہان میں پھنسے پاکستانی طلبا کو وطن واپس لانے کا فیصلہ کرلیا۔

تفصیلات کے مطابق 18 مئی کو قومی ایئر لائن کی خصوصی پرواز طلبا کو واپس لانے کے لیے چین کے شہر ووہان پہنچے گی۔

قومی ایئر لائن کی 4 خصوصی پروازوں کے ذریعے ایک ہزار سے زائد طلبا کو وطن واپس لایا جائے گا۔

وزیراعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے اوور سیز پاکستانی زلفی بخاری کا کہنا ہے کہ ووہان میں پھنسے پاکستانی طلبا وزیراعظم کے بہادر سپاہی ہیں، پاکستان کو مشکل وقت میں قربانی دینے والے ان طلبا پر فخر ہے۔

I’m very happy for the 1st flight going to Wuhan to bring back our Pakistani students on 18/05/2020.

You guys have been the bravest soldiers, PM @ImranKhanPTI & Pakistan are proud of you.

Welcome back home !

— Sayed Z Bukhari (@sayedzbukhari) May 8, 2020