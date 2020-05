وزیراعظم نے ایک بار پھر دنیا کو بھارتی عزائم سے متنبہ کر دیا

وزیراعظم عمران خان نے اقوام عالم کو ایک بار پھر بھارت کے جھوٹے الزامات اور فالس فلیگ آپریشن سے خبردار کر دیا۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر جاری بیان میں وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ دنیا کوبھارت کی جانب سے مسلسل بہانہ تراشنے کی کوشش سے متنبہ کررہا ہوں،بھارت کے ایل او سی پر دراندازی کے تازہ بے بنیاد الزامات اسی خطرناک ایجنڈے کا تسلسل ہیں۔

وزیراعظم نے لکھا کہ بھارت پاکستان کونشانہ بنانے کے لیے فالس فلیگ آپریشن کا بہانہ ڈھونڈ رہا ہے،بھارتی قبضے کے خلاف کشمیریوں کی مزاحمت بھارتی مظالم کا براہ راست نتیجہ ہے۔

I have been warning the world about India's continuing efforts to find a pretext for a false flag operation targeting Pakistan. Latest baseless allegations by India of "infiltration" across LoC are a continuation of this dangerous agenda.The Indigenous Kashmiri resistance against

