دمشق: شام کے شمالی شہر حلب میں اسرائیلی فضائیہ نے بمباری کرکے سائنسی تحقیقی مرکز کو تباہ کردیا۔

عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فضائیہ نے شمالی شہرحلب میں سائنسی تحقیقی مرکز کو نشانہ بنایا جس سے مرکز مکمل تباہ ہوگیا ہے ،گزشتہ چند ہفتوں میں شام کے اندر اسرائیلی فوج کی شدت پسندی میں اضافہ ہوا ہے ۔

دوسری جانب شامی ذرائع ابلاغ میں آنے والی ان خبروں کی مزید تفصیل جاری نہیں کی گئی جبکہ شامی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ شامی محکمہ دفاع نے اسرائیلی فوجی کارروائی کا بھرپور جواب دیا ہے۔قبل ازیں حالیہ حملوں میں شام نےاسرائیل کے ملوث ہونے کا الزام عائد کیا تھا۔

العربیہ اور الحدث ٹی وی چینلوں کے نامہ نگاروں اطلاع دی ہےکہ اسرائیلی لڑاکا طیاروں کےگروپ نےحلب کےسائنسی تحقیقاتی مرکز پرکم سے کم 12 میزائل داغےجبکہ 5 میزائل تحقیقی مرکز پر گرے جس کے نتیجے میں مرکز مکمل تباہ ہوگیا، دیگرمیزائل شامی فضائی دفاعی نظام کو کو گمراہ کیلئے نشانہ بنایا گیا۔

Video of the active AD over #Aleppo, #Syria earlier this evening. pic.twitter.com/b2RHjkcasE

— Aurora Intel – #StayHome (@AuroraIntel) May 4, 2020