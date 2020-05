لاہور:سابق فاسٹ بولر شعیب اختر نے حمایت کرنے پر یونس خان کا شکریہ ادا کیا۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر سابق قومی فاسٹ بولر شعیب اختر نے حمایت کرنے پر سابق کپتان یونس خان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یونس خان نے میرے دعوے کی توثیق کی جس پران کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔

Thank you @YounusK75 for further substantiating my claim. https://t.co/IH4JsVbDuW

