اسلام آباد: وزارت صنعت و پیداوار کل (اقتصادی رابطہ کمیٹی) ای سی سی میں “چھوٹا کاروبار امدادی پیکیج” کا پہلا فیز پیش کرے گی۔

اس امر کا اعلان وفاقی وزیر حماد اظہر برائے اقتصادی امور حماد اظہر نے اپنے ٹوئٹر پیغام میں کیا ہے۔

حماد اظہر نے بتایا ہے کہ وزارت صنعت و پیداوار کل ای سی سی میں “چھوٹا کاروبار امدادی پیکیج” کا پہلا فیز پیش کرے گی۔ ای سی سی اور کیبنٹ سے منظور ہونے کے بعد لاکھوں چھوٹے کاروبار اور صنعتیں اس پیکیج سے مستفید ہو سکیں گی

انہوں نے مزید بتایا ہے کہ ریلیف پیکیج کے دوسرے مرحلے میں چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباروں کے لیے آسان قرضوں کی فراہمی بھی زیرِ غور ہے۔ اگلے مرحلے میں کورونا وائرس سے شدید متاثر ہونے والے شعبہ جات کے لیے ترجیحی بنیادوں پر ریلیف اقدامات بھی اٹھائے جائیں گے۔

The ministry is also working on a collateral free financing for SME's for phase 2 of the relief package. That phase would also include targeted/prioritised relief measures for sectors most hit by Covid-19. 2/2

— Hammad Azhar (@Hammad_Azhar) April 26, 2020