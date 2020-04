لندن میں کورونا وائرس کی وبا کے باعث سابق وزیراعظم نواز شریف کا علاج بھی متاثر ہونے لگا۔

نواز شریف کے ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان خان نے ٹوئٹر پر ٹوئٹ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ کورونا وائرس کی وبا کے پیش نظر سابق وزیراعظم نواز شریف کا کارڈیک کیتھرائزیشن/ کورنری انٹروینشن ملتوی ہوگیا جو بعد میں ری شیڈول ہوگا۔

ڈاکٹر عدنان خان کے مطابق نجی یا پبلک اسپتالوں میں انتظامیہ نے کورونا وائرس کے باعث دیگر مریضوں کے داخلے محدود کر دیے ہیں۔

As high risk patient, Former PM #NawazSharif’s Cardiac Catheterization/Coronary Intervention was postponed to be rescheduled at a later date amidst COVID19 Pandemic, as Public/Private Hospitals limited their admissions/procedures.

Presently managed on aggressive medical therapy.

— Dr. Adnan Khan (#StayHomeSaveLives) (@Dr_Khan) April 25, 2020