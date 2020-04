ہمیں قابض اشرافیہ کا قبضہ ختم کرکےغریبوں میں تقسیم کرنا ہوگا، وزیر اعظم

اسلام آباد : وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہےکہ دور حاضر میں وسائل پر قابض اشرافیہ کا قبضہ ختم کرکے انہیں غریبوں میں تقسیم کرنا ہو گا، ہم نے طویل اورمشکل جدوجہد کی ہے۔

عمران خان نے تحریک انصاف کے یوم تاسیس پر عوامی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹوئٹ کرتے ہوئے کہا کہ آج کے دن ہی ہم نے قائد کے ویژن کے پیچھے چل کر جدید فلاحی ریاست کے نصب العین کو اپنایا تھا۔

24 years ago today, PTI embarked on our mission of achieving our Quaid Jinnah's vision for Pakistan as a modern Islamic welfare state. To achieve this we had to achieve the following: 1. Rule of Law where all are equal before the law & the powerful are brought under the law.

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) April 25, 2020