وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ ماہرین صحت اپنی خدمات دینے کیلیے رجسٹریشن کراسکتے ہیں۔

وزیر اعظم عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ بیرون ملک ہمارے ماہرین صحت اپنی خدمات دینے کیلیے رجسٹریشن کراسکتے ہیں، ہم نے اپنے بیرون ملک ماہرین صحت کے لیے یاران وطن کا اقدام اٹھایا ہے۔

Pakistani health professionals are on the frontline in the fight against #COVID19 across the world. They also want to help us combat COVID19 in Pak. We have launched @YaranWatan iniitiative for our overseas health professionals who can now register to volunteer their services. pic.twitter.com/O0MkyDMNDs

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) April 25, 2020