کورونا وائرس کے تدارک کیلیے بنائی گئی سپریم کمیٹی نے کہا ہے کہ ماسک نہ لگانے پر ایک ہزار درہم جرمانہ عائد کیا جائے گا۔

سوشل میڈیا پر صارفین کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے سپریم کمیٹی نے بتایا کہ ماسک لگانا ہر فرد کے لیے لازمی ہے تاہم دستانے پہننے پر کوئی پابندی نہیں، ماسک کسی بھی قسم کا استعمال کیا جاسکتا ہے اس لیے کوئی تخصیص نہیں ہے اگر ماسک نہ لگایا تو ایک ہزار درہم جرمانہ کیا جائے گا۔

کمیٹی نے بتایا کہ دوران رمضان سپراسٹورز سے اور شاپنگ مالز سے خریداری کی جاسکتی ہے، جب کہ میٹرو سروس بھی صبح 7 سے رات 11 بجے تک چلے گی۔

The Supreme Committee of Crisis and Disaster Management announces a partial reduction in the restrictions on movement in the emirate starting from Friday 24 April. pic.twitter.com/4sy3K2uJ8E

