کراچی:ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ عمران خان ہماری قوم کی سب سے بڑی غلطی ہیں۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت کے نمائندوں نے جس طرح ٹی وی پر بیانات دیے ہیں اس سے کافی مایوسی ہوئی ہے۔

Disappointed with the way & manner Federal Govt has dealt with #COVIDー19. The disappointment is aggravated with the venom spewing representatives of Federal Govt on TV. Imran Khan is our nation’s biggest mistake. May Allah SWT protect us all from his acts & omissions #Heartfelt

