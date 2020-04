واشنگٹن:امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکا میں امیگریشن عارضی طور پر معطل کردوں گا۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ کورونا وائرس کی وجہ سے امریکا میں امیگریشن عارضی طور پر معطل کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور امیگریشن معطلی کے ایگزیگٹیو آرڈر پر دستخط کروں گا۔

امریکی صدر نے کہا کہ امیگریشن عارضی معطل کرنے کا مقصد امریکیوں کی ملازمت کا تحفظ کرنا ہے۔

In light of the attack from the Invisible Enemy, as well as the need to protect the jobs of our GREAT American Citizens, I will be signing an Executive Order to temporarily suspend immigration into the United States!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 21, 2020