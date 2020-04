وزیراعظم عمران خان نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے کورونا وائرس سے اموات پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا کہ کورونا سے لڑنے والوں کی جلد صحت یابی کیلئے دعاگو ہوں۔

سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے بیان میں وزیراعظم نے کہا کہ کورونا وائرس سے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی ہلاکت پر دکھ ہوا ہے، متاثرہ خاندانوں سے اظہار تعزیت کرتا ہوں۔

عمران خان نے کہا کہ جاں بحق کئی پاکستانی کورونا وائرس کے خلاف عالمی جنگ میں فرنٹ لائن پر تھے۔

انہوں نے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی کورونا وائرس کے خلاف فرنٹ لائن پر خدمات انجام دینے والوں میں بھی شامل ہیں ان کیلئے دعاگو ہوں۔

My prayers also for early recovery of those still battling COVID19. You are all in our prayers. We can never forget all of you far away from Pak who continue to do us proud & are our greatest asset, playing a critical role in Pak's development through remittances & charity work.

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) April 17, 2020