اسلام آباد (جسارت نیوز) ایشیائی ترقیاتی بینک (اے ڈی بی) پنجاب میں آبی وسائل کے انتظام کے منصوبوں کے لئے پاکستان کو 83 لاکھ 20ہزار ڈالر فراہم کرے گا، یہ رقم پاکستانی روپے میں ایک ارب 38 کروڑ سے زائد بنتی ہے۔

اے ڈی بی کی جانب سے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر پیغام میں کہا گیا ہے کہ یہ رقم صوبے میں آبی وسائل کی منیجمنٹ کے منصوبوں پر خرچ کی جائے گی۔

اس حوالے سے اسلام آباد میں معاہدے پر دستخط کئے گئے، جس سے پنجاب میں آبپاشی کے منصوبوں کے لئے پانی کی دستیابی کو یقینی بنایا جائے گا جس سے زرعی پیداوار میں اضافہ ہوگا۔

The Asian Development Bank (#ADB) signed an agreement today to provide $8.32 million in financing to the Government of #Pakistan to enable vital preparatory work ahead of a series of major projects to enhance water availability and increase agricultural productivity in #Punjab. pic.twitter.com/soSeDZ2oJM

— ADBPakistan (@PakistanADB) April 15, 2020