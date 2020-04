راولپنڈی: ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ چری کوٹ سیکٹر اور شکر گڑھ میں بھارتی گولہ باری سے 2 شہری شدید ذخمی ہوئے۔

پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بھارتی فوج کی ایل او سی اورورکنگ باؤنڈری پراشتعال انگیزیاں جاری ہے۔

ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ بھارتی گولہ باری سے 2 شہری شدید زخمی ہوئے، چری کوٹ سیکٹر میں 25 سال کا شہری اور شکر گڑھ میں بھارتی گولہ باری سے گاؤں ننگل کا 57 سال کا شہری شدید زخمی ہوئے۔

… 35 years old innocent civilian resident of Serian village got injured in Shakargarh Sector along Working Boundary, 57 years old citizen resident of village Nangal sustained serious injuries.

Both Injured have been evacuated and being provided with medical care. (2/2)

— DG ISPR (@OfficialDGISPR) April 12, 2020