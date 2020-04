عالمی ٹینس اسٹارراجر فیڈرر نے تاریخی ومبلڈن گرینڈ سلم نہ ہونے پر وڈیو جاری کر دی جس میں انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ افسوس ان گرمیوں میں ہم سب اکٹھے نہیں ہوں گے۔

عالمی ٹینس اسٹار راجر فیڈرر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر تاریخی ومبلڈن گرینڈ سلم نہ ہونے پر اپنے ایک وڈیو پیغام میں کہا ہے کہ ومبلڈن گرینڈ سلم ٹینس کو کورونا وائرس کے باعث منسوخ کردیا گیا ہے۔

راجرفیڈرر نے کہا کہ افسوس ان گرمیوں میں ہم سب اکٹھے نہیں ہوں گے نہ ٹینٹ لگیں گے،نہ رکارڈزٹوٹیں گے اور نہ ہی ٹرافیاں ہوں گی۔

We are UNITED IN HOPE💚💜 @Wimbledon pic.twitter.com/lDKJJPgFJw

— Roger Federer (@rogerfederer) April 9, 2020