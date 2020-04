وزیراعظم آفس کے سامنے شہری نے خود سوزی کر لی

اسلام آباد: وزیراعظم آفس کے سامنے خود کو آگ لگانےوالا شہری زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اسپتال میں دم توڑ گیا۔

وزیراعظم آفس کے سامنے خود کو آگ لگانے والے شہری کو پمز اسپتال منتقل کیا گیا تھا جہاں وہ زیر علاج رہنے کے بعد چل بسا۔شہری کے پاس سے وزیراعظم ہاؤس کو لکھا گیا خط بھی ملا جس میں کہا گیا ہےکہ میرا اتنا قصور ہے کہ پی ٹی آئی کو ووٹ دیا اور لوگوں سےبھی مانگا۔

خط میں حکومتی پارٹی کے عہدیدار کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا گیا ہےکہ میں پیر ودھائی تھانہ گیا لیکن کارروائی نہیں کی گئی، میرے اوپر 20 لیٹر شراب کا جھوٹا پرچہ بھی کرایا گیا۔

شہری نے شکوہ کرتے ہوئے خط میں لکھا کہ “میں نے حکمراں جماعت کےایک عہدیدار کیخلاف وزیراعظم سیکرٹریٹ درخواست دی تھی”۔خط کے مطابق درخواست سی پی او راولپنڈی کو مارک کی گئی تھی۔

A Man Commit Sucide Near PM Office Islamabad 💔💔. ladies and gentlemen welcome to Riyasat e Madina 😢#CarefulPakistan#FightAgainstCorona#ہم_سب_ایک_ہیں pic.twitter.com/HTUhmjRKqj

