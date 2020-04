وزیر اعظم کی مقبوضہ کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی مذمت

وزیر اعظم پاکستان عمران خان نےمقبوضہ کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے اقدام کی سخت مذمت کی ہے۔

عمران خان نے عوام رابطے کی ویب سائٹ پر ٹوئٹ کرتے ہوئے کہا کہ مودی کی ہندو نسل پرست حکومت تمام عالمی قوانین معاہدوں کی خلاف ورزی کررہی ہے، نیا جموکشمیر تنظیم نو آرڈر 2020چوتھے جینوا کنونشن اورعالمی قوانین کی واضح خلاف ورزی ہے۔

We stand with the Kashmiris in rejecting this latest Indian attempt to alter the demography of IOJK. Pakistan will continue to expose Indian state terrorism & it's denial of the Kashmiris right to self determination

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) April 2, 2020