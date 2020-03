امریکی وزیر خارجہ کا پاکستانی ڈاکٹر کو خراج تحسین

کورونا وائرس کے خلاف فرنٹ لائن کے سپاہی ضلعی ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر زعیم ضیا کو مہلک وبا کے خلاف برسرپیکار ہونے پر امریکی وزیر خارجہ مائیک پومیپو نے خراج تحسین پیش کیا ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر امریکی وزیر خارجہ مائیک پومپیو نے کورونا وائرس کے خلاف لڑنے پر ڈاکٹرزعیم ضیا کی کاوشون کا سراہتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا۔

مائیک پامپیو نے لکھا کہ امریکا سے تعلیم حاصل کرنے والے افراد دنیا بھر میں کام کررہے ہیں، ڈاکٹر زعیم قادری آپ کا شکریہ کہ آپ پاکستان کی خدمت کررہے ہیں۔

ڈاکٹرزعیم ضیا ضلعی صحت افسر اسلام آباد کورونا وائرس کی روک تھام میں مصروم عمل ہے اورمہلک وبا کے خلاف اپنی تر صلاحیتیں بروئے کار لارہے ہیں۔

<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”en” dir=”ltr”>Our <a href=”https://twitter.com/FulbrightPrgrm?ref_src=twsrc%5Etfw”>@FulbrightPrgrm</a> alumni are doing great things around the world. Thank you Dr. Zia for all you are doing for <a href=”https://twitter.com/hashtag/Pakistan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#Pakistan</a>. <a href=”https://t.co/dDwMViNmMX”>https://t.co/dDwMViNmMX</a></p>— Secretary Pompeo (@SecPompeo) <a href=”https://twitter.com/SecPompeo/status/1243538627889696771?ref_src=twsrc%5Etfw”>March 27, 2020</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>