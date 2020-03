اسلام آباد: پاکستان میں کورونا وائرس کے خاتمے کے لیے چینی ڈاکٹروں کی ٹیم امدادی سامان اور طبی حالات کے ہمراہ اسلام آباد پہنچ گئی۔

پاکستان میں تعینات چینی سفیر یاؤ جنگ، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، سیکرٹری خارجہ سہیل محمد اور این ڈی ایم اے کے چئرمین نے چینی میڈیکل ٹیم کا اسلام آباد ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔

وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اسلام آباد ائیر پورٹ پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم امدادی سامان، طبی آلات اور میڈیکل ٹیم بھیجنے پر چینی حکومت کے شکر گزار ہیں، دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہے ہیں، چین نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا اور ایک پھر دنیا کو دکھا دیا کہ چین پاکستان کا دوست ہے۔

#UPDATE: The Chinese medical team consisted of eight experts have arrived in Islamabad, Pakistan. The team also brought 10,000 N95 masks, 100,000 surgical masks and 10,000 testing kits to support Pakistan. pic.twitter.com/OwgwotGxVo

— People's Daily, China (@PDChina) March 28, 2020