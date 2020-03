لندن: برطانوی وزیراعظم بورس جانسن کے بعد صحت کے سیکریٹری میٹ ہینکاک بھی کورونا وائرس کا شکار ہوگئے ہیں۔

ہیلتھ سیکریٹری میٹ ہینکاک نے ٹوئٹ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ان کا کووڈ-19 کا ٹیسٹ مثبت آیا ہے تاہم کورونا وائرس کے علامات معمولی ظاہر ہوئی ہیں۔

میٹ ہینکاک کے مطابق انہوں نے خود کو گھر میں آئسولیٹ کردیا ہے جبکہ حکومتی فرائض انجام دہی جاری رکھیں گے۔

Following medical advice, I was advised to test for #Coronavirus.

I‘ve tested positive. Thankfully my symptoms are mild and I’m working from home & self-isolating.

Vital we follow the advice to protect our NHS & save lives#StayHomeSaveLives pic.twitter.com/TguWH6Blij

— Matt Hancock (@MattHancock) March 27, 2020