کراچی: وزیر اطلاعات سندھ ناصر حسین شاہ کا کہنا ہے کہ صوبے میں لاک ڈاؤن کے اچھے نتائج برآمد ہوئے ہیں مگر 25 فیصد علاقوں میں عوام تعاون نہیں کر رہے، عوام نہ مانے تو کرفیو لگا دیں گے۔

نجی نیوز ٹی وی کے ٹاک شو میں گفتگو کرتے ہوئے صوبائی وزیر اطلاعات نے بتایا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں سے مشاورت کے بعد صوبے میں لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا تھا، لیکن اکثر سیاسی جماعتوں کی رائے تھی کہ کرفیو نافذ کیا جائے۔

ناصر حسین شاہ نے کہا ہے کہ اگر عوام نہ مانے اور لاک ڈاؤن کے اچھے نتائج نہ ملے تو صوبے میں کرفیو لگا دیں گے۔

وزیر اطلاعات نے مزید کہا ہے کہ سندھ حکومت نے صوبے میں میڈیکل اسٹورز اور اسپتالوں کے علاوہ تمام دکانیں شام 8 بجے سے صبح 8 بجے تک بند رکھنےکا اعلان کردیا ہے، صبح 8 بجے وہی دکانیں کھلیں گی جن کی اجازت سندھ حکومت نے دی ہے۔

خیال رہے کہ سندھ حکومت کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے سخت اقدامات کر رہی ہے، حکومت نے صوبے میں 15 دن کے لیے لاک ڈاؤن کر دیا ہے۔

سندھ میں کورونا وائرس سے متاثرین کی تعداد 407 ہے جبکہ 14 مریض صحت یاب ہوچکے ہیں۔

Another 10 patients of #COVIDー19 in #Sindh have recovered and their tests have come negative. Total number of patients who have recovered in Sindh are now 14. Alhamdolillah

— SenatorMurtaza Wahab (@murtazawahab1) March 24, 2020