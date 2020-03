روسی صدر ولادمیر پیوٹن کی جانب سے ملک بھر کی گلیوں میں شیروں کو چھوڑنے کی خبر جھوٹی نکلی۔

روسی خبر رساں ایجنسی کے مطابق کورونا وائرس کی وجہ سے لوگوں کو گھروں میں محصور کرنے کیلئے روسی صدر کی جانب سے شیروں کو سڑکوں اور گلیوں میں چھوڑے جانے کی سوشل میڈیا کی خبریں جھوٹی ہیں ۔

گزشتہ دنوں سوشل میڈیا پر تیزی سے ایک خبر وائرل ہوئی جس میں کورونا وائرس کی وجہ سے عوام کو گھروں میں محصور کرنے کیلئے شہر کی سڑکوں اور گلیوں میں شیرچھوڑ دیے گئے ہیں۔ تاہم روسی حکومت کی جانب سے خبر کو جھوٹ پر مبنی قرار دے دیا گیا۔

#Covid_19

Vladimir Putin has given Russians two options

You stay at home for 2 weeks or you go to jail for 5years

No middle ground

RUSSIA Vladimir Putin has Dropped 800 tigers and Lions all over the Country to push people to stay Home.. Stay Safe Everyone! pic.twitter.com/41KOjl8vNe

