وزیراعظم عمران خان نے ایل بار پھر امریکا سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ایران سے پابندیاں عارضی طور پر ہٹائے۔

وزیراعظم نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹ پر ٹوئٹ کرتے ہوئے لکھا کہ: ” میں انسانی بنیادوں پر صدر ٹرمپ سے ملتمس ہوں کہ کرونا کےانجام تک ایران پر سےپابندیاں ہٹالی جائیں۔ایرانی عوام کو ناقابل بیان مصائب کاسامنا ہےکیونکہ بندشیں کرونا کیخلاف ایران کی مدافعتی کاوشوں کو نہایت منفی اندازمیں متاثرکررہی ہیں۔اس وباء سےنمٹنے کیلئےانسانیت کا یکجا ہونا ناگزیر ہے۔”

I want to appeal to President Trump on humanitarian grounds to lift the sanctions against Iran till the COVID19 pandemic is over. The people of Iran are facing untold suffering as sanctions are crippling Iran's efforts to fight COVID19. Humanity must unite to fight this pandemic

