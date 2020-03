پشاور: پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں کورونا وائرس سے متاثرہ ایک اور شخص کے جاں بحق ہونےسے ملک میں اموات کی تعداد دو ہوگئی۔

صوبائی وزیر صحت تیمور خان جھگڑا نے لیڈی ریڈنگ اسپتال میں کورونا وائرس سے عبدالفتح نامی شخص کے مرنے کی تصدیق کی ہے۔

Sadly, a second patient in LRH Peshawar, a 36 yr old, from Hangu, has also passed away, from the Corona Virus.

— Taimur Khan Jhagra (@Jhagra) March 18, 2020