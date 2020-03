پاکستان میں کورونا وائرس کے متاثرین میں اضافہ ہوا ہے جس کے بعد ملک میں مجموعی تعداد 52 ہوگئی ہے۔

تفصیلات کے مطابق پاک ایران بارڈز تفتان سے سکھر آئے 293 افراد کا کووڈ ٹیسٹ کرایا گیا جس میں سے 13 افراد کے رپورٹ مثبت آئی۔

سندھ حکومت کے ترجمان مرتضیٰ وہاب نے ٹوئٹ کرتے ہوئے تصدیق کی ہے کہ سکھر میں 13 افراد میں کورونا وائرس کی کے ٹیسٹ مثبت آئے ہیں، ان افراد کو سرحد پر قرنطینہ میں رکھا گیا تھا۔

So far 13 people have tested positive of #COVIDー19 from amongst the people who arrived in Sukkur from Taaftaan. These people were purportedly kept in quarantine at the border

