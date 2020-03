گھبرانے کی نہیں احتیاط کی ضرورت ہے،عمران خان

وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا کہنا ہے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں احتیاط کی ضرورت ہے، بہت جلد اس معاملے پر قوم سے خطاب کروں گا۔

We are alert to the dangers & have put in place sufficient protocols for the safety and health of our people. The WHO has commended our efforts as being amongst the best in the world.

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) March 14, 2020