نئی دہلی: سابق بھارتی اوپنر و بی جے پی کے رہنماء گوتم گمبھیر نے وزیراعظم عمران خان کے ٹوئٹ پر شدید برہمی کا اظہار کیا ہے ۔

تفصیلات کے مطابق وزیراعظم عمران خان نے اپنے ٹوئٹر اکاؤنٹ پر ایران کے سپریم لیڈر آیت اللّٰہ خامنہ ای کا بیان شیئر کرتے ہوئے آیت اللّٰہ خامنہ ای اور ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کا مسلمانوں کی نسل کشی اور مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے ظلم و جبر کے خلاف آواز اٹھانے پر ان کا شکریہ ادا کیا۔

The head of a terrorist state @ImranKhanPTI is giving lectures to a democratic republic. Save your people from the brutality of your Lord Bajwa and keep your views to yourself!

You can secure ‘donations’ for your country in other ways too!

Jai Hind 🇮🇳 pic.twitter.com/A3tX7EFiVO

— Gautam Gambhir (@GautamGambhir) March 5, 2020