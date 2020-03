ملک میں کورونا وائرس کا ایک اور کیس سامنے آگیا

پاکستان میں کورونا وائرس کا ایک اور کیس سامنے آگیا ہے جس کے بعد ملک میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 6 ہوگئی ہے۔

وزیراعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا نےملک میں کورونا وائرس کے ایک اور کیس کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ مریض کا تعلق سندھ سےہے۔انہوں نے کہا کہ مریض کی حالت مستحکم ہے۔

236/ 6th case of #coronavirus in Pakistan is confirmed. The patient is in clinically stable condition in Sindh and is being well taken care of.

— Zafar Mirza (@zfrmrza) March 5, 2020