بھارت کے وزیراعظم نریندر مودی نے کورونا وائرس کے پیش نظر ہولی کی تقریبات میں شرکت نہ کرنے کا اعلان کردیا ہے۔

وزیراعظم مودی نے ٹوئٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک کے ماہرین صحت نے دنیا بھر میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے پیش نظر ملک میں عوامی اجتماعات کم سے کم کرنے کی ہدایات جاری کی ہیں لہٰذااس سال میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہولی ملن تقریبات میں شرکت نہیں کروں گا۔

Experts across the world have advised to reduce mass gatherings to avoid the spread of COVID-19 Novel Coronavirus. Hence, this year I have decided not to participate in any Holi Milan programme.

— Narendra Modi (@narendramodi) March 4, 2020