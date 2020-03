وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہےکہ حکومت کی جانب سے مہنگائی کم کرنے کیلئے کیے گئے اقدامات کے نتائج آنا شروع ہوگئے ہیں ۔

وزیراعظم عمران خان نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پراپنے بیان میں کہا کہ وفاقی کابینہ کی جانب سے مہنگائی میں کمی کیلئے کیے گئے فیصلےخوش آئند ہیں ،یوٹیلیٹی اسٹورز کے ذریعے مصنوعات پر سبسڈی کے مثبت نتائج آئے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ فروری میں مہنگائی کی شرح میں جنوری کے مقابلے میں 2فیصد کمی آئی ہے، عوام پر مہنگائی کا بوجھ کم کر نے کے اقدامات کو جاری رکھیں گے۔

Good to see Cabinet decisions to reduce inflation, incl subsidy on products through Utility Stores, starting to bear fruit. Inflation rate for Feb shows decline by more than 2% versus Jan. We will continue pursuing measures to bring down inflation & reduce burden on citizens

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) March 2, 2020