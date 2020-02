راولپنڈی: پاکستان سپر لیگ فائیو میں آج اسلام آباد یونائیٹڈ اور کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کےدرمیان مقابلہ ہوگا،میچ پنڈی اسٹیڈیم میں شام 7 بجے کھیلا جائے گا۔

پاکستان سپر لیگ میں کے افتتاحی میچ میں دونوں ٹیمیں مد مقابل آچکی ہیں جس میں کوئٹہ گلیڈیٹرز نے اسلام آبادیونائیٹڈ کو 3 وکٹوں سے شکست دی تھی ۔

اسلام آباد یونائیٹڈ اور کوئٹہ گلیڈی ایٹرز اب تک اپنے 3 میچ کھیل کر 2 میں کامیاب ہوچکی ہیں۔ پوائنٹس ٹیبل پر اسلام آباد یونائیٹڈ دوسرے جبکہ کوئٹہ گلیڈی ایٹرز تیسرے نمبر پر ہے۔ میچ جیتنے والی ٹیم پوائنٹس ٹیبل پر پہلی پوزیشن حاصل کرے گی۔

#PSL5: After a thirilling contest #QuettaGladiators beat #IslamabadUnited by 3 wickets and still 9 balls remaining.#PSL2020 #PSL5ComesPakistan #CricketMeriJaan #QGvIU

P.C: Rizwan Ali/ @TheRealPCB pic.twitter.com/RnNGuyk1mn

— Cric Mindz (@CricMindz) February 20, 2020