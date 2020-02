کینبرا: پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم نے ٹی 20 ورلڈ کپ کے پہلے میچ میں ویسٹ انڈیز کو 8 وکٹوں سے شکست دے دی۔

ویسٹ انڈیز ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 124 رنز بنائے۔جواب میں پاکستان ویمن ٹیم نے پر اعتماد بیٹنگ کا مظاہرہ کیا اور مطلوبہ ہدف 19 ویں اوور کی دوسری گیند پر صرف 2 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کرلیا۔

Shock or not? 2016 champions West Indies outplayed by Pakistan, who cruise to victory in their #T20WorldCup opener.#WorldCup #T20WC #WomenT20

