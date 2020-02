دہلی:بھارتی وزیر داخلہ امیت شاہ نے دارلحکومت دہلی میں فوج تعینات کرنے سے انکار کردیا۔

بھارتی میڈیا کے مطابق بھارتی وزیر داخلہ نے نئی دہلی میں فوج تعینات کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ دہلی میں حالات پر قابو پانے کے لیے سنٹررریزور فورس ہی کافی ہے۔

یاد رہے کہ نئی دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجروال نے شہر میں فوج تعینات کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔

I have been in touch wid large no of people whole nite. Situation alarming. Police, despite all its efforts, unable to control situation and instil confidence

Army shud be called in and curfew imposed in rest of affected areas immediately

Am writing to Hon’ble HM to this effect

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) February 26, 2020