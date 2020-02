نعمت اللہ خان کے انتقال پر صدر مملکت کا اظہار افسوس

صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے سابق میئر کراچی نعمت اللہ خان کے انتقال پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔

تعزیتی پیغام میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ سابق سٹی ناظم نعمت اللہ خان کے انتقال پر رنجیدہ ہوں اور مرحوم کی مغفرت کے لیے دعا گو ہوں، اللہ رب العزت نعمت اللہ خان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔

President Dr. @ArifAlvi expresses grief and sorrow over the sad demise of former Mayor Karachi #NaimatUllahKhan and prayed 🤲 may Allah Al-Mighty forgive him and give him high ranks in Janna https://t.co/NYx4qbQtqV pic.twitter.com/d8HzAfCdR5

