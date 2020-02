نعمت اللہ خان کے انتقال پر میئر کراچی کا ردعمل

میئر کراچی وسیم اختر نے سابق ناظم کراچی نعمت اللہ خان کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئےکہا ہے کہ اللہ رب العزت مرحوم کی مغفرت فرمائے اور سوگوار لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔

I am deeply grieved over the sad demise of Former Nazim #Karachi #NaimatullahKhan Sahab, May Allah grant eternal #Peace to the departed soul, and strength to the bereaved family. #Karachi #JI

