سابق آسٹریلوی کپتان گریگ چیپل نے پاکستان کا دورہ کرنے کا اعلان کردیا ہے اس دوران وہ وزیر اعظم پاکستان سےبھی ملاقات کریں گے۔

سابق آسٹریلوی کپتان گریگ چیپل نےٹویٹرپرویڈیو پیغام جاری کیا ہے، جس میں انھوں نے بتایا کہ میں پاکستان کا دورہ کررہا ہوں جس کے دوران وہ وزیر اعظم عمران خان سے بھی ملاقات کریں گے۔

گریگ چیپل کا کہنا تھا کہ انھوں نے پاکستان میں تبدیلی کی اچھی باتیں سنی ہیں، یقین ہے کہ نئے وزیر اعظم زبردست کام کر رہے ہیں، میں یہ سن کر پرجوش ہوں کہ پاکستان میں کرکٹ واپس آ چکی ہے۔

A special video message from Greg Chappell, who’s on his way to Pakistan. Always wonderful for someone of the stature like him speaking highly of the country. He’ll be seeing @ImranKhanPTI and @ChMSarwar on his visit. He has some fond memories of visiting in the past. #HBLPSLV pic.twitter.com/r3UsXmqO3f

